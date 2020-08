Lipsia-Psg, Tuchel: “Fedeli al nostro stile di gioco, facciamo tutto insieme ai tifosi” (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Non sono mai stato rilassato durante il match, la cosa più importante è stata la nostra predisposizione difensiva. Abbiamo avuto un buon mix tra determinazione, spirito e qualità“, l’analisi del tecnico del Psg Thomas Tuchel alla Uefa dopo il 3-0 al Lipsia che vale la finale contro la vincente del match di domani tra Bayern e Lione. “Siamo rimasti fedeli al nostro stile di gioco. Quando possibile, abbiamo cercato di controllare a centrocampo ed evitare di subire ripartenze. Poi abbiamo usato al meglio le accelerazioni di Di Maria, Mbappé e Neymar con la palla tra le linee“, ha aggiunto Tuchel che poi ha rivolto un pensiero ai sostenitori della squadra. “Il calcio è dei tifosi. facciamo ... Leggi su sportface

pisto_gol : Fabio Capello bacchetta Nagelsmann (33 anni) “Ha snaturato la squadra, gli schemi non servono servono i grandi gioc… - SkySport : ?? IL PSG È IN FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE ?? ? LIPSIA ?? PSG 0-3 Risultato finale ? ? #Marquinhos (13’) ? #DiMaria (42… - Eurosport_IT : PSG IN FINALE! ????????? Il Paris Saint Germain travolge il Lipsia con un secco 3-0, sarà prima finale di Champions ne… - feccherico : RT @battitomilan7: Stasera il Lipsia umilia il PSG - PedriniOmar : RT @losqualosaltato: Ma il Liverpool come cazzo ha fatto a perdere con L'Atletico che ha perso col lipsia che ha perso col psg che al merca… -