Libero: Pirlo è la “scorciatoia juventina” per tagliare i costi (Di martedì 18 agosto 2020) La Juve è il simbolo di un’Italia delusa che si affida alle new entry. Questo il commento di Libero sul passaggi di testimone tra Maurizio Sarri, il più vecchio allenatore della Serie A, ad Andrea Pirlo, il più giovane. Una scelta su cui ha sicuramente influito anche il lato economico I conti bianconeri sono in rosso. Come per tutte le società sportive gli stadi vuoti sono costati decine di milioni di perdite. Per la Juve altri dieci milioni sono stati bruciati per la mancata qualificazione ai quarti di finale in Champions. A tutto ciò vanno aggiunti i costi per il cambio di allenatore. L’ex di turno, Maurizio Sarri, peserà sulle casse juventine fino al 2022 per 7 milioni l’anno. In queste condizioni aTorino più che a comprare si pensa a vendere. Le perdite stimate per ... Leggi su ilnapolista

napolista : Libero: #Pirlo è la “scorciatoia #juventina” per tagliare i costi La società ha i conti in rosso e la necessità di… - xyz21271663 : C'era una volta il grande allenatore Maurizio #Sarri e un popolo intero di sarristi saliti sul suo carro. Che fine… - maxthegrugn1 : @Agato_Agato Solo perché Pirlo non è più libero - MiglioMarino : RT @senia65: Guardiola è libero. Io lo prenderei pure. Gli facciamo fare il secondo di Pirlo. ?????? #ManchesterCityLione - vij80_v : RT @senia65: Guardiola è libero. Io lo prenderei pure. Gli facciamo fare il secondo di Pirlo. ?????? #ManchesterCityLione -