Le cicatrici di Beirut (Di martedì 18 agosto 2020) Le loro cicatrici raccontano il momento in cui ogni finestra è andata in frantumi. L'esplosione violentissima nel porto di Beirut ha distrutto i vetri per migliaia di metri e ha fatto piovere cascate di schegge sulle strade. Ha ucciso almeno 180 persone e ha causato più di 6.000 feriti. Il fotografo Leggi su ilfoglio

Ultime Notizie dalla rete : cicatrici Beirut Le cicatrici di Beirut - Foto 1 di 7 Il Foglio Le cicatrici di Beirut

Le loro cicatrici raccontano il momento in cui ogni finestra è andata in frantumi. L'esplosione violentissima nel porto di Beirut ha distrutto i vetri per migliaia di metri e ha fatto piovere cascate ...

Reset Beirut

I libanesi hanno dato l’assalto ai palazzi governativi, hanno bruciato pneumatici e scandito slogan contro il governo, nel sabato della rabbia che segna con ogni probabilità il limite della capacità d ...

Le loro cicatrici raccontano il momento in cui ogni finestra è andata in frantumi. L'esplosione violentissima nel porto di Beirut ha distrutto i vetri per migliaia di metri e ha fatto piovere cascate ...I libanesi hanno dato l’assalto ai palazzi governativi, hanno bruciato pneumatici e scandito slogan contro il governo, nel sabato della rabbia che segna con ogni probabilità il limite della capacità d ...