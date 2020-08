L’appello di Boccia: “Restate in Italia, non andate all’estero. Siamo il posto più sicuro” (Di martedì 18 agosto 2020) “Deve essere l’estate dell’Italia. Non voglio polemizzare con chi è andato all’estero però restiamo in Italia. Oltre a essere il Paese più bello del mondo, è il più sicuro al mondo in questo momento. L’estate c’è ancora, faccio un appello: restate in Italia perché non solo é sicura ma evitiamo di correre dei rischi”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ospite di “La vita in diretta” su Rai 1. “Sono inaccettabili – ha aggiunto Boccia rispondendo a una domanda sulle minacce ricevute in rete – gli odiatori sul web, coloro che alimentano la rabbia. Quando prendi decisioni impopolari molte persone possono essere scontente. Però l’odio ... Leggi su sportface

