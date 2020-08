Il padrone del Papeete e gli assembramenti nella sua discoteca (Di martedì 18 agosto 2020) Ieri Massimo Casanova, europarlamentare della Lega e proprietario del Papeete di Milano Marittima, intervistato dall’Adnkronos ha sostenuto che il governo ha chiuso le discoteche per rinviare le elezioni regionali: “Credo che ci siano dietro doppi fini: vogliono partire dalle discoteche per poi vietare gli eventi nelle piazze”. “A settembre ci sono le regionali – ha aggiunto – non voglio pensare male ma da questo governo ci si deve aspettare di tutto”. Ieri il Partito Democratico ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un video “che risale ad appena due sere fa e il mega assembramento che potete ammirare non proviene da Palazzo Chigi ma da Villa Papeete, discoteca notturna di cui Massimo Casanova è proprietario. Nessun distanziamento, nessuna mascherina, nonostante le ... Leggi su nextquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : padrone del La voce del padrone Carmilla Asse franco-tedesco anche nel calcio

L'asse franco-tedesco padrone della Champions. E l'inquilino dell'Eliseo, il presidente Macron non ha saputo resistere inviando un messaggio alla cancelliera Merkel: «A Bruxelles come in campo, Franci ...

Inter-Shakhtar 5-0, le pagelle: Lautaro e Lukaku esagerati. Da Barella assist d’oro

6,5 Handanovic Una sola parata, ma straordinaria, sul colpo di testa ravvicinato di Junior Moraes. 7 Godin Dopo tanto penare è tornato quello dell’Atletico Madrid: sicuro, deciso, affidabile. Ha scalz ...

