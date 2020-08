Il governo sfrutta l’aumento dei contagi per nascondere la sua incapacità (Di martedì 18 agosto 2020) Inizialmente l’Italia, la politica, i cittadini e le parti sociali sono stati compatti nell’affrontare un’emergeza sanitaria senza precedenti e di cui non si conosceva nulla. Adesso, a distanza di mesi, però, almeno dalla classe dirigente e da chi è al governo del Paese ci si aspetterebbe un po’ più di raziocinio e di preparazione. E invece si continua a navigare a vista, con decreti pasticciati e ordinanze scritte coi piedi che quando va bene risultano grottesche, e quando va male fanno ancora più danni della pandemia. Con la scuola non si sa cosa fare, con il lavoro non ne parliamo. Le bollette continuano ad arrivare, mentre le discoteche sono prima aperte e poi chiuse. Insomma, è chiaro che manchi a chi è al timone una visione precisa sul da farsi. E da questo deriva – come analizza Chiara ... Leggi su ilparagone

PZuntini : @EQonte @fns1908 @anna95859997 Ok, però qualcuno mi deve spiegare perché ci raccontano queste falsità. C'è qualcun… - rotre54 : @giacomomag @ricpuglisi @Corriere @azangrillo @giovannilandoni @ProfLopalco @WRicciardi @PierluigiBattis… - icsicsxx : @GuidoAnselmi7 @Giorgio86150087 @Corriere Lei mi insegna che il termine NEGAZIONISTA usato a sproposito in questa m… - LucioMM1 : @alienlini @Maxmel78 @carloiavarone81 @mazzettam @jacopogiliberto @aledenicola Governo sfrutta in modo palese, plat… - alienlini : @Maxmel78 @LucioMM1 @carloiavarone81 @mazzettam @jacopogiliberto @aledenicola Comunque, forse per pietà, stiamo las… -

Ultime Notizie dalla rete : governo sfrutta Il durissimo sfogo di Briatore: "massacra" Conte e il governo ilGiornale.it Ezio Conchi sui famigerati 600 euro: "Un Governo di incapaci"

ROVIGO - Secondo l'ex vice sindaco di Rovigo Ezio Conchi il problema evidenziato dai "furbetti" degli aiuti statali inopportuni, ma legittimi, è proprio nella mala formulazione della Legge che ha cons ...

Governo senza bussola (e partiti da chiudere)

Il biglietto della lotteria che abbiamo vinto in Europa andrà incassato a metà ottobre. Dunque ci restano 60 giorni per programmare una mega-spesa di 208,8 miliardi, come dire 145 milioni all’ora di q ...

ROVIGO - Secondo l'ex vice sindaco di Rovigo Ezio Conchi il problema evidenziato dai "furbetti" degli aiuti statali inopportuni, ma legittimi, è proprio nella mala formulazione della Legge che ha cons ...Il biglietto della lotteria che abbiamo vinto in Europa andrà incassato a metà ottobre. Dunque ci restano 60 giorni per programmare una mega-spesa di 208,8 miliardi, come dire 145 milioni all’ora di q ...