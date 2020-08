Il centrodestra sigla patto anti-inciucio. Meloni: chiesto dal 2018. Fi: “Uniti alle elezioni” (Di martedì 18 agosto 2020) Autonomia regionale, presidenzialismo, no ad accordi separati con altre forze politiche: sono questi i contenuti dell'intesa raggiunta dai leader del centrodestra su richiesta del presidente leghista uscente del Veneto, Luca Zaia; ricandidato e avviato a una ricornferma considerata probabile da tutti gli osservatori. Canta vittoria per l'intesa Giorgia Meloni: "Grazie a Fratelli d'Italia il centrodestra compatto firma il patto anti-inciucio", dice Meloni, che rivendica di averlo chiesto "dal 2018". Il primo punto, però, resta l'autonomia regionale, sulla quale in passato Zaia aveva accusato FdI di frenare. Per tutti i commentatori dei tre partiti: Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, il patto ... Leggi su ilfogliettone

