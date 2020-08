«Gli immigrati che mangiano i cani a Lampedusa? La signora Rosy si è inventata tutto» (Di martedì 18 agosto 2020) Abbiamo raccontato qualche giorno fa che Salvatore Dama su Libero ha pubblicato il reportage più smentito dell’estate sugli immigrati che mangiano i cani a Lampedusa: già nel primo pezzo si smentiva alla riga successiva quello che si affermava alla riga precedente, come sanno fare soltanto i veri eredi di Montanelli, mentre nel secondo si sosteneva che i presunti mangiatori di cani avessero lasciato stare i maiali perché carne impura, mentre per il Corano “carne impura” è anche quella dei cani. Già questo dovrebbe bastare per circoscrivere l’attendibilità di quanto scritto sul quotidiano più “allegrotto” d’Italia. Oggi però Totò Martello, sindaco di Lampedusa, fa un ... Leggi su nextquotidiano

Malgrado tutto, anche lei è entusiasta dello sblocco dei 5stelle alle alleanze con voi o non brinda come gli altri? «Sono contento che l ... reddito di cittadinanza e il nemico immigrato. Dobbiamo ...

Ci sono poi i turisti di ritorno, cioè gli italiani che hanno pensato bene di andare a ... anche per l’assenza dei lavoratori immigrati. C’è da aspettarsi che difficoltà simili si presenteranno giusto ...

