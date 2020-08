Febbre del Nilo, 7 ricoverati in ospedale a Lodi: disinfestazioni in corso (Di martedì 18 agosto 2020) La Febbre del Nilo (o West Nile Disease) continua a far paura in Italia: nei giorni scorsi è salito a 7 il numero dei pazienti ricoverati nel reparto di Neurologia dell’ospedale Maggiore di Lodi a causa della malattia. Le persone contagiate, fanno sapere dalla struttura, sono arrivate con sintomi in alcuni casi lievi, come mal di testa, Febbre, nausea, vomito e sfoghi cutanei. Ma alcuni hanno anche sviluppato una grave forma di mielite. L’età media delle persone ricoverate è compresa tra i 50 e i 70 anni. Su segnalazione dell’Ats di Milano, che ha competenza anche su Lodi, alcuni comuni della zona hanno iniziato già prima di Ferragosto la disinfestazione dalle zanzare. Soprattutto nei comuni di San Martino, ... Leggi su tpi

