Delrio: "Conte faccia chiarezza sul Mes" (Di martedì 18 agosto 2020) AGI - "Il premier prenda posizione e dica se ci sono le condizionalità che i grillini temono". Il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, in un'intervista a La Stampa, sprona così Giuseppe Conte sul Mes. Il rapporto con il Movimento 5 stelle, aggiunge, non deve essere una prova muscolare: "Non è che uno deve dimostrare qualcosa all'altro e imporre il suo punto di vista. L'alleanza è una comprensione delle ragioni dell'altro". Ed esempio sui decreti sicurezza, aggiunge, "abbiamo trovato un accordo vero" che sarà sottoposto ai sindaci e poi sarà votato in Parlamento. Per Delrio "la riforma sul taglio dei parlamentari doveva essere accompagnata da una legge elettorale che ne bilanciasse gli effetti. Un contrappeso che mi aspetto trovi in queste settimane di nuovo uno sbocco: ... Leggi su agi

Il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, in un'intervista a La Stampa, sprona così Giuseppe Conte sul Mes. Il rapporto con il Movimento 5 stelle, aggiunge, non deve essere una prova ...

Graziano Delrio: «Ok ad alleanza con i grillini, ma serve un'identità comune»

Non è un problema dei 5 Stelle. La domanda - sottolinea Delrio - è: l'utilizzo dei soldi del Mes, chiaramente più vantaggioso, è realmente sottoposto a condizioni? Loro sospettano di sì, chiarisca ...

