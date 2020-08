David Silva, il padre non ci sta: "Ognuno è libero di scegliere. E su Tare…" (Di martedì 18 agosto 2020) ROMA - David Silva va alla Real Sociedad, niente Lazio . Il club biancoceleste si sentiva al sicuro, aveva il gradimento del giocatore, attendeva con ansia solo la firma. Che alla fine non è arrivata. ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : #DavidSilva, niente #Lazio. Ha scelto la #RealSociedad - SkySport : Calciomercato, niente Lazio per David Silva: ufficiale il passaggio alla Real Sociedad - tancredipalmeri : Beh questo è inaspettato. La pressione della moglie ha fatto decidere David Silva di rinunciare all’accordo con la… - mar_aie : RT @mauromaurizmab: Nell'impossibilità di tesserare David Silva Tare e la Lazio si sono subito portati su un altro Silva...tanto i formelle… - gizzo97 : RT @PagineRomaniste: Il padre di #Silva risponde a #Tare: 'Non c'era niente di chiuso e ognuno può decidere quello che vuole. La #Lazio ha… -

Ultime Notizie dalla rete : David Silva

Il padre di David Silva, David Jimenéz, ha replicato alle dure parole di Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ai microfoni di Radio Marca Donostia. Ecco le sue dichiarazioni: «Quando alla Lazio ...Un colpo di scena di mercato in extremis, una dolorosa beffa per la Lazio: dopo settimane di trattative alla fine David Silva ha scelto di tornare in Spagna per vestire la maglia della Real Sociedad.