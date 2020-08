Coronavirus: la TV che fatica a rispettare le regole (Di martedì 18 agosto 2020) Tg1 Le indicazioni sull’utilizzo della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale valgono anche in televisione? A quanto pare no, verrebbe da dire. Nonostante le ultime restrizioni e l’aggravarsi della situazione negli ultimi giorni, continuano le “sviste” del piccolo schermo. Se all’interno degli studi televisivi, salvo alcuni “casi eccezionali” (ad esempio l’abbraccio di Mara Venier e Romina Power a Domenica In), le regole vengono rispettate, i problemi sorgono ogni qual volta si esce tramite collegamenti e servizi. Si parte lunedì 17 agosto con un servizio di Agorà Estate sulle discoteche. L’inviato Fabio Trappolini, all’interno della discoteca di Sistiana, intervista alcune ragazze sui contagi nelle sale da ballo, indossando la mascherina nella maniera errata, sotto il naso. ... Leggi su davidemaggio

ilpost : I nuovi contagi arrivano molto più dai turisti che dai migranti, dice Franco Locatelli - Corriere : ?? La prova che gli scienziati attendevano: il virus nell’aria è infettivo - AlbertoBagnai : Qui, fra un “ogghèi” e l’altro, il ministro sembra dire che il minore viene affidato ai genitori:… - 6harvest_ny : @Zaira_Bartucca E che pensavi, che fosse veramente Speranza a prendere le decisioni, lui? ....#18Agosto #COVID19 #coronavirus #SPERANZA - demian_yexil : RT @serebellardinel: E' bastato non specificare che le #mascherine saranno obbligatorie dalle 18 alle 6,ma in zone #movida,per dar modo a #… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus che Coronavirus ultime notizie. Francia, Olympique Marsiglia: 4 contagiati, slitta inizio campionato Il Sole 24 ORE Coronavirus, Gallera: "Turisti prenotino tampone prima di arrivare in aeroporto"

E' l'invito rivolto da Giulio Gallera, assessore al Welfare lombardo, ai turisti che tornano dai cosiddetti 'Paesi a rischio' contagio. "A Malpensa è l'unico luogo in cui la Sea ha individuato degli ...

Musica nei borghi: a Morigerati e Sicilì torna protagonista la musica

Alla sua terza edizione, “Musica nei borghi” è ancora una volta la manifestazione di punta del Comune guidato dal sindaco Vincenzina Prota, evento che quest’anno caratterizza l’estate “sobria” ai ...

E' l'invito rivolto da Giulio Gallera, assessore al Welfare lombardo, ai turisti che tornano dai cosiddetti 'Paesi a rischio' contagio. "A Malpensa è l'unico luogo in cui la Sea ha individuato degli ...Alla sua terza edizione, “Musica nei borghi” è ancora una volta la manifestazione di punta del Comune guidato dal sindaco Vincenzina Prota, evento che quest’anno caratterizza l’estate “sobria” ai ...