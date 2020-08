Cesare Romiti, risoluto e spietato sul fronte opposto (Di martedì 18 agosto 2020) Lo incontrai per la prima volta nella primavera del 1978 nel suo ufficio in Corso Marconi. Ero allora il “responsabile fabbriche” del Pci torinese e occuparmi della Fiat era il mio pane quotidiano. Annibaldi mi aveva preannunciato il desiderio del “dottore” di conoscermi.“L’avvocato Agnelli - mi apostrofò diretto - mi ha detto che per capire cosa vogliono i comunisti della Fiat devo parlare con lei”. Seguì una lunga conversazione dedicata sopratutto a come contrastare l’offensiva terroristica che in quegli anni aveva scelto gli stabilimenti Fiat come epicentro della sua azione omicida.Da quel colloquio cominciò una interlocuzione che periodicamente ci vedeva a confronto, mossi da un’empatia umana e da reciproca curiosità: lui interessato a capire come i comunisti pensassero la Fiat e il suo futuro; io ... Leggi su huffingtonpost

