Apple contro Epic: Fortnite? Via il programma di pagamento perché 'non faremo nessuna eccezione' (Di martedì 18 agosto 2020) E' guerra aperta tra Apple ed Epic Games: dopo che la società di Cupertino ha rimosso dal suo store Fortnite, Epic Games ha fatto causa, affermando inoltre la scelta di Apple di rimuovere lo studio dai development tools di iOS e Mac.A questo punto Apple ha risposto ad Epic Games, affermando che la soluzione è molto semplice: rimuovere il programma di pagamento esterno che consentiva di bypassare quello interno della società, dato che non seguirebbe le linee guida."L'App Store è progettato per essere un luogo sicuro e affidabile per gli utenti e una grande opportunità di business per tutti gli sviluppatori" afferma in una dichiarazione Apple. "Epic è stato uno ... Leggi su eurogamer

