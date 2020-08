Almanacco del 18-08-2020 ore 07:30 (Di martedì 18 agosto 2020) Almanacco del giorno ed è martedì 18 agosto Buongiorno Buongiorno amici amiche da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Elena imperatrice Elena nome greco classico proveniente del termine Elena torcia fiaccola con il significato quindi di brillante altre fonti ricollegano il nome Selene Che significa letteralmente Luna Eh sono nati Oggi Robert Redford Gianni Rivera e Sergio Castellitto i nostri amici a cui facciamo arrivare in auguri se insomma Roger non ci come dire non ci tradisce Maria Stella Ciao Maria Stella e Elena c’è un’altra nostra amica Elena Ciao Elena Elenala Roma è io Insomma ve lo dico e quindi lo ha sottolineato Buona giornata Tantissimi auguri di buon compleanno con tutti voi e tutti coloro che Oggi compiono gli anni facciamo il nostro meraviglioso viaggio tempo 18 agosto 1987 il governo degli ... Leggi su romadailynews

E’ il 231° giorno dell’anno, 34ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 135 giorni. Nabokov pubblica Lolita: Dopo una prima apparizione a Parigi passata sotto silenzio, esce negli Stati Uniti il ...

