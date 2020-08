Viviana Parisi e Gioele: parla un testimone. Cosa sappiamo (Di lunedì 17 agosto 2020) Si infittisce il mistero di Caronia. A pochi giorni dal ritrovamento del cadavere di Viviana Parisi proseguono le indagini per trovare il figlio Gioele. Intanto arriva la testimonianza di un turista. Il mistero di Caronia diventa di giorno in giorno sempre più fitto. E di giorno in giorno, purtroppo, si affievoliscono le speranze di ritrovare vivo il piccolo Gioele, di 4 anni, figlio di Viviana Parisi. È il caso di cronaca di questo agosto (e forse di questa estate), quello legato alla scomparsa della disc-jockey di origini piemontesi e di suo figlio dopo un piccolo incidente stradale con poche conseguenze. Invece Viviana con il piccolo si erano dileguati per le campagne di Caronia, facendo sparire le loro tracce. Fino al ritrovamento del cadavere ... Leggi su bloglive

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - fattoquotidiano : Viviana Parisi, ancora nessuna traccia di Gioele: ispezionati casolari abbandonati, ricerche con cani e scavi in un… - Corriere : Viviana Parisi, c’è un testimone: «Dopo l’incidente Gioele era vivo» - helg_haper : Federica Sciarelli è davvero formidabile. Grazie #chilhavisto - geppy2911 : VIVIANA PARISI : Parla il testimone 'Vi dico cosa ha fatto la dj...'Gioe... -