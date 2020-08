Toscana, nuovo episodio di razzismo: un 40enne urla «Sei un ne**o di me**a, te ne devi andare» a un ragazzo (Di lunedì 17 agosto 2020) Intervento dei carabinieri e denuncia per lesioni personali con l’aggravante dell’odio razziale. è finita così l’agressione che ha coinvolto un uomo di 40 anni di origini romane e un ragazzo di 18 anni proveniente dall’Africa, secondo quanto riporta Il Tirreno. Dalle fonti citate dal quotidiano, il 40enne avrebbe detto al ragazzo: «Sei un ne**o di me**a, te ne devi andare», prendendolo per il collo. Il tutto è accaduto sul litorale della Giannella, in provincia di Grosseto. A chiamare le forze dell’ordine dopo l’episodio sono stati gli operatori della comunità in cui è ospite il ragazzo. I carabinieri hanno rintracciato l’agressore in un ... Leggi su open.online

cascinanotizie : Coronavirus, un nuovo caso e un decesso a Pisa e provincia - AndreaUsvi : @heyjude_90 @ricpuglisi @lorepregliasco @Corriere @azangrillo @giovannilandoni @ProfLopalco @WRicciardi… - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Nuovo comandante per i carabinieri di Prato: 'I miei uomini saranno sempre al fianco d… - enzo_mariotti : Di nuovo c'è poco. C'è solo salvini in Toscana. - Gigithebeast1 : RT @BiblioBastia: 'La #Toscana è paesaggio magico dove tutto è gentile intorno, tutto è antico e nuovo.' #CurzioMalaparte #InToscana con @C… -