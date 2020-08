The Crown, Elizabeth Debicki sarà Diana nelle ultime due stagioni (Di lunedì 17 agosto 2020) Elizabeth Debicki sarà Diana in The Crown Prosegue la costruzione delle ultime due stagioni di The Crown, la quinta e la sesta, che vedranno un nuovo cambiamento generale nel cast della serie. Elizabeth Debicki, attrice trentenne, sarà la Principessa Diana, nelle ultime due stagioni, con la quinta che non arriverà prima del 2022 come è stato già anticipato. La quarta stagione dovrebbe essere rilasciata entro la fine del 2020. Il ritardo tra quarta e quinta stagione, ricalcherà quello tra seconda e terza ed è necessario visto il radicale cambio di cast che avviene nella serie. Infatti la saga inglese di Peter Morgan ... Leggi su dituttounpop

