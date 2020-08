Shadow Warrior 3 è solo l'inizio, Flying Wild Hog sta sviluppando un misterioso action RPG multiplayer (Di lunedì 17 agosto 2020) Jagex, publisher di Runescape, ha annunciato oggi di aver firmato un accordo con Flying Wild Hog per il lancio di un nuovo misterioso gioco oltre a Shadow Warrior 3. L'accordo vedrà il lancio del gioco nel 2021, con diverse fasi di open e closed beta pianificate per consentire ai giocatori di entrare nel gioco prima del rilascio.Il nuovo gioco mira a offrire un'esperienza RPG multiplayer ricca, profonda, connessa e personalizzabile con un'avventura esplosiva ambientata in un universo sci-fi. Inoltre, Flying Wild Hog utilizzerà Unreal Engine 4 per questo titolo. Il CEO di Flying Wild Hog, Michal Szustak, ha dichiarato: "In Jagex, abbiamo trovato il partner editoriale ideale per un gioco che il nostro team ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #FlyingWildHog creatori di #ShadowWarrior3 al lavoro su un misterioso RPG multiplayer. -