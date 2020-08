Scuola, riapertura a rischio: lo scenario che spaventa i genitori (Di lunedì 17 agosto 2020) Dopo la “prova generale” con l’esame di Maturità che si è svolto in presenza, la Scuola si prepara al debutto ufficiale, con la ripresa nelle aule ad oggi fissata al 14 settembre, come conferma il Ministero dell’Istruzione. Ma non è azzardato supporre che da qui alla data x, sarà la curva dei contagi a dettare la linea. rischio FALSA PARTENZA – Se infatti fino a qualche giorno fa, la ripresa in presenza sembrava una certezza, ora qualche dubbio inizia a farsi avanti. Seppur più sotto controllo che in altre parti del mondo dove la pandemia fa registrare numeri record, la curva dei contagi è tornata a salire anche nel nostro Paese, con gli oltre 600 casi di due giorni fa che hanno fatto alzare di colpo l’asticella della preoccupazione. Non è certo un caso che nella tarda ... Leggi su quifinanza

Agenzia_Ansa : #scuola Incognite sulla riapertura della scuola, per ora confermata al 14 settembre. Pesano i contagi in aumento… - RaiNews : Il rischio è 'arrivare a ridosso della riapertura delle scuole con un numero di casi di #coronavirus che la rendere… - ConsulcesiGroup : Massima attenzione degli scienziati sull'incremento dei contagi #Covid19. Guerra (@WHO): 'Il rischio è arrivare a r… - Mario_Macis : Mannaggia, era tutto prontissimo per la riapertura della scuola, invece i giovani hanno rovinato tutto. - Miti_Vigliero : Riapertura scuole, ancora tanti dubbi sul ritorno in classe. -