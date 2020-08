Salvini attacca: «Duri con gli italiani, deboli con i clandestini. È il governo della vergogna» (Di lunedì 17 agosto 2020) «Chiudono locali e negozi, terrorizzano e multano gli italiani. Mettono a rischio migliaia di aziende e centinaia di migliaia di posti di lavoro. Intanto sono sbarcati in Sicilia più di 100 clandestini (quasi 10.000 fra luglio e agosto) e i contagi aumentano in gran parte per colpa di chi arriva dall’estero. Duri con gli italiani, deboli coi clandestini: governo di incapaci”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. E in un post ribadisce il concetto; «Chiudono discoteche e sale da ballo. Lasciano i porti spalancati. vergogna!». Salvini, le discoteche, i clandestini e quel sospetto… Già precedentemente Salvini aveva ... Leggi su secoloditalia

LegaSalvini : Salvini attacca Conte sulla gestione del covid-19: dovrebbe essere arrestato. - fattoquotidiano : Lega, Bossi attacca (di nuovo) la linea di Salvini: “Il Nord barattato per i voti del Sud” - LegaSalvini : Elodie attacca Matteo Salvini e la Lega risponde: “Non la pensi come lei? Sei ignorante”. - Domenico_p6 : RT @peppegiustolisi: #Discoteche chiuse, #Salvini attacca il governo: «Follia prendersela con i ragazzi». In effetti è più colpa del capo d… - pisa6595 : RT @peppegiustolisi: #Discoteche chiuse, #Salvini attacca il governo: «Follia prendersela con i ragazzi». In effetti è più colpa del capo d… -