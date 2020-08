Ryanair taglierà un volo su 5 nei prossimi due mesi per il coronavirus. I Paesi più colpiti (Di lunedì 17 agosto 2020) Nei prossimi due mesi un aereo su cinque resterà a terra: Ryanair ha annunciato che taglierà i voli in programma per settembre e ottobre del “20 percento“, a causa del calo della domanda seguito alle rinnovate restrizioni ai viaggi imposte in alcuni Paesi europei per contenere il coronavirus. La compagnia low-cost irlandese ha spiegato che “questi tagli di capacità e riduzioni di frequenza – si legge in un comunicato – sono inevitabili data la recente scarsità nelle prenotazioni a termine a causa delle restrizioni anti-Covid”. Ryanair ha precisato che i tagli ai voli “saranno fortemente concentrati su quei Paesi, come Spagna, Francia e Svezia, dove i recenti tassi di aumento dei casi di Covid-19 hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano

