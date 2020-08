Porto San Giorgio, 23enne positivo: tampone obbligatorio per 400 persone (Di lunedì 17 agosto 2020) Un ragazzo di 23 anni residente a Montottone ha ricevuto la diagnosi dopo una festa di Ferragosto a Porto San Giorgio. L’incubo coronavirus continua a colpire le Marche. La regione infatti, nona in Italia per numero di contagi, è stata una delle prime a chiedere il lockdown in alcune province all’inizio dell’epidemia. Adesso il tampone positivo di un ragazzo di Montottone rischia di gettare nel panico molte persone. Il 23enne infatti è rientrato da una vacanza a Malta e si è sottoposto al tampone obbligatorio come richiesto dal Ministero. Invece di attendere l’esito in isolamento però il giovane ha deciso di partecipare ad una festa di Ferragosto sulla spiaggia al Tucano’s, a ... Leggi su bloglive

