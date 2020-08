Parete. Il parroco alla celebrazione dell’Assunta: “Alla faccia della pandemia, toglietevi le mascherine. Non c’è più bisogno” (Di lunedì 17 agosto 2020) Parete. “C’è troppo isolamento in giro. C’è bisogno di socializzare alla faccia della pandemia. Stasera possiamo stare insieme”. E’ bufera sulle parole pronunciate dal parrocco della parrocchia di Ss. Trinità Oblati di San Giuseppe a Parete dove nella serata di sabato si è svolto durante la celebrazione dell’Assunta. Il video è andato in diretta sulla pagina Facebook della … L'articolo Parete. Il parroco alla celebrazione dell’Assunta: “alla faccia della pandemia, toglietevi le ... Leggi su teleclubitalia

