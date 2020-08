L’Oroscopo di Velvet: settimana dal 17 al 23 agosto 2020 (Di lunedì 17 agosto 2020) ARIETE ★Amici dell’Ariete, che settimana capricciosa. Colpa di Venere e Marte sfavorevoli, e di Luna in opposizione nel weekend. Attenzione ai nervi scoperti soprattutto nel rapporto col partner… Via libera alla polemica, ma senza superare il limite. TORO ★★★★★Cari Toro, settimana brillante e ricca di occasioni! Ancora una volta la sfera professionale, grazie a Mercurio favorevole, porterà nuovi contatti e un po’ di pepe. Nel frattempo Venere porta una ventata di eros in coppia. Partite per una vacanza. GEMELLI ★★★Cari Gemelli, è scontro aperto tra Mercurio e Marte. Fortunatamente Marte compenserà bene e vi salverà in alcune situazioni faticose e sfortunate. Weekend speciale in amore. CANCRO ★★★★★ Amici del ... Leggi su velvetgossip

