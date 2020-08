Il PIL del Giappone nel secondo trimestre 2020 è sceso del 7,8 per cento, la sua peggiore contrazione mai registrata (Di lunedì 17 agosto 2020) Nel secondo trimestre del 2020 il PIL Giapponese è calato del 7,8 per cento rispetto al trimestre precedente. Il calo – attribuito alle conseguenze dell’epidemia da coronavirus – è il più consistente mai registrato dall’economia Giapponese da quando, nel 1980, Leggi su ilpost

Inizio di settimana negativo per la Borsa di Tokyo che ha chiuso in calo, appesantita dal crollo del Pil che nel secondo trimestre del 2020 ha registrato una flessione annualizzata del 27,8% rispetto ...L’apertura delle Borse europee è attesa oggi poco mossa, alla ripartenza dopo una seduta di realizzi venerdì scorso che ha visto Piazza Affari chiudere a sua volta in calo (Ftse Mib -1,13% a 20.028 pu ...