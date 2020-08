Flavio Briatore, apre una pizzeria a Montecarlo e si scatena il web, cosa è accaduto alle pizze (Di lunedì 17 agosto 2020) Flavio Briatore, in questo momento di grossissima crisi economica che lo sta coinvolgendo come proprietario di locali notturni, ha deciso di ampliare il campo e ha aperto una pizzeria a Montecarlo. Flavio Briatore apre una pizzeria, mostra le pizze ma il web si dice disgustato Flavio Briatore ha aperto una pizzeria a Montecarlo la cui location è meravigliosa come tutti gli altri suoi locali. I terrazzi hanno vista splendide e il personale è tutto accogliente e sembra vincitore di concorsi di bellezza. Il locale, che si chiama Crazy Pizza, è ineccepibile ma il problema c’è ed ... Leggi su baritalianews

magdulka64 : RT @Antiogu60: Spero che ti Becchino e paghi le tasse in Italia... Evasore.. La gente come te che si è beccata sia il rinnovo delle concess… - Antiogu60 : Spero che ti Becchino e paghi le tasse in Italia... Evasore.. La gente come te che si è beccata sia il rinnovo dell… - alvisedozza : Discoteche chiuse, Flavio Briatore contro il governo incapace: 'Speriamo arrivi una Troika a spazzarlo via' - Massimo10489625 : ???? Il durissimo sfogo di Briatore: 'massacra' Conte e il governo Briatore spara a zero sul governo e sul provvedim… - leonard92571642 : RT @GeMa7799: Discoteche chiuse, Flavio Briatore contro il governo incapace: 'Speriamo arrivi una Troika a spazzarlo via'... “Lasciare le d… -