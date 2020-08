È così che le api vedono i fiori (Di lunedì 17 agosto 2020) La relazione tra gli insetti e i fiori è essenziale per la vita sulla Terra: questi ultimi usano il colore e i profumi per mettere in atto l’impollinazione che ne garantisce la riproduzione. La loro esplosione cromatica è al tempo stesso un dispendio energetico, un’esuberanza estetica e una risorsa biologica. Molti animali sono sensibili alle frequenze luminose invisibili all’uomo, come ad esempio le api che percepiscono la luce ultravioletta di cui si accende la realtà in cui si muovono. È partendo da questo presupposto che il fotografo Craig Burrows ha voluto immortalare le corolle di alcuni splendidi fiori sotto le luci ultraviolette, permettendoci, almeno una volta, di vederle esattamente come le vedrebbe un insetto. È così che le api vedono i ... Leggi su wired

