De Laurentiis dà il benvenuto a Friedkin: "Welcome to italian soccer!" (Di lunedì 17 agosto 2020) ROMA - Con due tweet uno di seguito all'altro, il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha accolto il suo nuovo "collega" Dan Friedkin come proprietario della Roma . Nella giornata di oggi si è ... Leggi su corrieredellosport

IoveneSalvatore : @realvarriale @ChampionsLeague @juventusfc Sei una vergogna parassita pagato dai contribuenti!! Curati la tua osses… - kakar7321 : @heyjude_90 @fabbricainter In Europa sono d'accordo che non sono certo esempi da prendere le idee degli sceicchi, d… - ONadde : @d_abbate @juventusfc @ADeLaurentiis La cosa bella è che se parli con loro alla fine de Laurentiis cederà per forza… - GattuMiett : RT @OGiravit: Giocatore a caso: 'Presidente, posso tenere per me i diritti d'immagine?' De Laurentiis: - _paolaboh : RT @OGiravit: Giocatore a caso: 'Presidente, posso tenere per me i diritti d'immagine?' De Laurentiis: -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis dà Diritti TV Serie A, si fa avanti il piano De Laurentiis: cosa cambia Libero Tecnologia Auriemma lancia la bomba: “Insigne può andare via da Napoli: De Laurentiis aspetta un’offerta monstre”

Attraverso il portale web Starcasino.sport, Raffaele Auriemma dice la sua in merito al mercato in casa Napoli. Tra cessioni e conferme, chi farà parte della rosa azzurra la prossima stagione? “È umano ...

De Laurentiis dà il benvenuto a Friedkin: Il calcio italiano si sta rafforzando

In attesa del comunicato ufficiale che sancirà pubblicamente il passaggio dell' AS Roma , dalle mani di James Pallotta a ...

Attraverso il portale web Starcasino.sport, Raffaele Auriemma dice la sua in merito al mercato in casa Napoli. Tra cessioni e conferme, chi farà parte della rosa azzurra la prossima stagione? “È umano ...In attesa del comunicato ufficiale che sancirà pubblicamente il passaggio dell' AS Roma , dalle mani di James Pallotta a ...