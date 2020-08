Come ho imparato a stare bene da sola (Di lunedì 17 agosto 2020) Ho letto da qualche parte che la solitudine fa brillare, un’affermazione che ho sempre amato particolarmente e nella quale ho riposto molta fiducia. Ma a quei tempi certo, non potevo sapere quanta verità nascondesse. Questo perché fin da bambina ho mostrato la mia particolare propensione a essere un animale sociale, la conseguenza è stata che, per tutta la vita, sono sempre stata circondata da persone. E più cresceva il numero di conoscenti, colleghi e “amici” con i quali trascorrere il tempo, più mi sentivo sola. Neanche l’arrivo dell’amore è riuscito scrollarmi di dosso quella terribile sensazione di vuoto che cercavo di colmare con la presenza degli altri. La verità è che a quei tempi, ancora non lo sapevo, ma l’approvazione delle persone era per me una questione di ... Leggi su dilei

