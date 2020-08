Calciomercato Napoli, Maksimovic la chiave per arrivare a Under (Di lunedì 17 agosto 2020) Calciomercato Napoli: il Napoli avrebbe individuato in Maksimovic la pedina da offrire alla Roma per Under Il Napoli è a caccia di esterni offensivi e in cima alla lista di direttore sportivo Cristiano Giuntoli ci sarebbe Under della Roma. I giallorossi chiedono circa 30 milioni ma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, gli azzurri avrebbero trovato la chiave per riaprire la trattativa. Si tratterebbe del cartellino di Nikola Maksimovic. Il difensore potrebbe essere offerto alla Roma più un conguaglio di circa 10 milioni per arrivare al turco Under. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Napoli, #BorussiaDortmund su #Allan. Il punto sulle cifre - DiMarzio : #Napoli, continua la ricerca di un esterno: contatti per Brekalo del Wolfsburg - DiMarzio : #Calciomercato #Napoli, sondaggio per #Reguilón - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli RAI – Napoli, Hateboer nel mirino: offerto il doppio dell’ingaggio: RAI – Napoli,… - OutsiderCM : IL NAPOLI DORME E L'ARSENAL CON UN'OFFERTA DA 35 MILIONI TENTA DI RUBARE GABRIEL #Magalhaes #SerieA #PremierLeague… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, adesso ci siamo davvero! Offerta pazzesca! Mondo Udinese Criscitiello: “Ritardo assurdo nella costruzione delle squadre di A, la Fiorentina si deve dare una mossa”

“Siamo al 17 agosto e tra qualche giorno iniziano i ritiri. Un mese e inizia il campionato ma, molti club, lo hanno dimenticato. C’è un ritardo assurdo nelle costruzioni delle rose e sul calciomercato ...

Vuole salire senza biglietto sul treno Sorrento-Napoli, 17enne colpisce una porta e si ferisce

Ancora teppisti in azione sui treni della Circumvesuviana. L’ennesimo raid ieri mattina, verso le 12:40, quando alla stazione di Barra è giunto il convoglio proveniente da Sorrento e diretto a Napoli.

“Siamo al 17 agosto e tra qualche giorno iniziano i ritiri. Un mese e inizia il campionato ma, molti club, lo hanno dimenticato. C’è un ritardo assurdo nelle costruzioni delle rose e sul calciomercato ...Ancora teppisti in azione sui treni della Circumvesuviana. L’ennesimo raid ieri mattina, verso le 12:40, quando alla stazione di Barra è giunto il convoglio proveniente da Sorrento e diretto a Napoli.