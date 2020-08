Appuntamenti macroeconomici: settimana del 17 agosto 2020 (Di lunedì 17 agosto 2020) (Teleborsa) – Lunedì 17/08/2020 00:50 Giappone: PIL, trimestrale (atteso -7,6%; preced. -0,6%) 06:30 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso 2,7%; preced. -8,9%) 14:30 USA: Empire State Index (atteso 15 punti; preced. 17,2 punti) 16:00 USA: Indice NAHB (atteso 73 punti; preced. 72 punti) Martedì 18/08/2020 14:30 USA: Permessi edilizi, mensile (preced. 2,1%) 14:30 USA: Apertura cantieri, mensile (preced. 17,3%) Mercoledì 19/08/2020 01:50 Giappone: Bilancia commerciale (atteso -776 Mld ¥; preced. -268,8 Mld ¥) 01:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (atteso 2%; preced. 1,7%) 08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,1%) 08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, annuale (atteso -0,9%; preced. -0,8%) 08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,6%; preced. ... Leggi su quifinanza

DATI MACROECONOMICI - Nessun appuntamento in agenda. ECONOMIA Rimini: proseguono i lavori del 'Meeting di Rimini'. Alle ore 15,00 incontro "Una nuova economia per l'Unione Europea?" Partecipano, tra g ...Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, che fanno un passo indietro. Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto viaggi e intrattenimento (+1,12%). Nella ...