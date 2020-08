Thailandia: tensione per proteste anti-governo a Bangkok (Di domenica 16 agosto 2020) Bangkok, 16 AGO - EMBED START Image {id: "editor 0"} epa08606682 Thai protesters flash the three-finger salute during an anti-government protest at the Democracy Monument in Bangkok, Thailand, 16 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

tulisso : Thailandia: tensione per proteste anti-governo a Bangkok - fisco24_info : Thailandia: tensione per proteste anti-governo a Bangkok: Studenti chiedono anche riforma monarchia, argomento tabù - iconanews : Thailandia: tensione per proteste anti-governo a Bangkok -

Ultime Notizie dalla rete : Thailandia tensione Thailandia: tensione per proteste anti-governo a Bangkok ANSA Nuova Europa Thailandia: tensione per proteste anti-governo a Bangkok

(ANSA) - BANGKOK, 16 AGO - EMBED START Image {id: "editor_0"} epa08606682 Thai protesters flash the three-finger salute during an anti-government protest at the Democracy Monument in Bangkok, Thailand ...

(ANSA) - BANGKOK, 16 AGO - EMBED START Image {id: "editor_0"} epa08606682 Thai protesters flash the three-finger salute during an anti-government protest at the Democracy Monument in Bangkok, Thailand ...