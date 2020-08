Tamberi trionfa a Leverkusen saltando 2,29 al primo tentativo (Di domenica 16 agosto 2020) Leverkusen, GERMANIA, - La stagione di Gianmarco Tamberi riparte con una vittoria all'estero. Al meeting di Leverkusen , in Germania, l'azzurro si prende il successo saltando 2,29 al primo tentativo e ... Leggi su corrieredellosport

Corriere dello Sport

Corriere dello Sport

LEVERKUSEN (GERMANIA) - La stagione di Gianmarco Tamberi riparte con una vittoria all'estero. Al meeting di Leverkusen, in Germania, l'azzurro si prende il successo saltando 2,29 al primo tentativo e ...Il fratello di Gimbo ha ricominciato ad allenarsi tra Ancona e Osimo: "In realtà non sono mai riuscito a trovare una costanza tecnica".