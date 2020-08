Romina Power nostalgica | Il ricordo indelebile del padre Tyrone Power (Di domenica 16 agosto 2020) Romina Power sta affrontando l’estate immersa nella tranquillità ma soprattutto insieme ai suoi figli. Nelle ultime settimane infatti, la cantante si è mostrata pronta a regalare un momento di gioia a suo figlio Yari Carrisi che, ha ritrovato l’amore grazie Thea Crudi. Nelle storie Instagram Romina ha così dedicato una canzone importante duettando con la stessa Thea per Yari: Don’t Worry Be Happy. La cantante però, nonostante i tantissimi bei momenti che sta condividendo con i suoi figli sente la mancanza di una parte fondamentale della sua famiglia. La recente scomparsa di sua sorella Taryn Power, ha scombussolato la vita di Romina che, ha deciso mostrare durante la giornata di Ferragosto una persona per lei di ... Leggi su giornal

ElianaBenador : Al Bano & Romina Power - Libertà via @YouTube - zazoomblog : Romina Power ed il messaggio speciale: “Buon giorno dell’Indipendenza” - #Romina #Power #messaggio #speciale: - Davide_Rivalta : @vitoofwall82 ??????????imitazione di Sandokan con Romina Power asincrono ???????? - ama25_em : AL BANO E ROMINA POWER??? IO PIANGIO #EurovisionAgain - infoitcultura : Romina Power | un bel messaggio di auguri dopo tanto dolore | FOTO -