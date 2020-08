Prima le discoteche poi scuole ed elezioni. Porro svela il piano segreto di Conte (Di domenica 16 agosto 2020) Prima le discoteche, poi le scuole fino alle elezioni regionali. Nicola Porro svela il piano segreto del governo Conte. E siamo solo all'inizio. "Giustizia è fatta perché hanno deciso che si chiudono le discoteche. E poi hanno deciso che nei luoghi pubblici dalle 18 alle 6 di mattina c'è l'obbligo delle mascherine nei luoghi pubblici. I positivi non sono malati e chi dice il contrario dice fake news. Prima hanno creato la cosa dei giovani e poi è facile prevedere quello che succederà. I banchi di scuola non arriveranno e chiuderanno le scuole, Prima una lì e poi un'altra lì. Dopo che ... Leggi su iltempo

La decisione al termine del confronto tra i ministri Boccia-Speranza-Patuanelli con i governatori. Previsti contributi economici per gli operatori del settore. Torna l'obbligo di mascherina anche all'...

