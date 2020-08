Non ce n’è di Còviddi? A Padova una bambina di 5 anni è in terapia intensiva, positiva al Coronavirus (Di domenica 16 agosto 2020) Ricoverata in terapia intensiva. Intubata, dopo aver manifestato i primi sintomi respiratori. positiva alla Covid-19. E tutto questo a soli 5 anni. La notizia arriva dall’ospedale di Padova e questo caso fa parte dei nuovi contagi da Coronavirus, sempre più alti negli ultimi giorni. La bambina non è la sola ricoverata in terapia intensiva, con lei ci sono anche altri 4 pazienti tra cui uno in fase di dimissioni dal reparto. A diffondere le prime informazioni è la stessa azienda ospedaliera: la piccola paziente è stata accolta pochi giorni fa nel pronto soccorso pediatrico: presentava sintomi respiratori dovuti a un’infezione. Dopo essere risultata positiva al virus è ... Leggi su open.online

