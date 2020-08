Migranti e coronavirus, la polizia si ribella a Conte: "Ci insultano e ci picchiano, ora basta". Così i contagiati umiliano gli agenti (Di domenica 16 agosto 2020) Il sindaco di Treviso Mario Conte chiede i danni al premier e intanto la polizia si ribella: situazione ormai fuori controllo alla ex Caserma Serena, nella città veneta, dove i Migranti ospitati da settimane tempestano gli agenti a suon di insulti, minacce, botte e sassaiole. Il Sap, sindacato autonomo di polizia, annuncia addirittura una possibile clamorosa protesta "incisiva", perché "Il livello di guardia è superato". "Siamo sfiniti dall'essere usati come guardiani di una struttura di richiedenti asilo che dall'interno tira sassi mentre sei di vigilanza, e tutto passa in sordina per non agitare gli animi", denuncia il Sap. L'ex caserma è un buco nero a Treviso, il più grande focolaio di coronavirus in Italia, ... Leggi su liberoquotidiano

LegaSalvini : Matteo Salvini e l'accoglienza dei migranti: 'Positivi al coronavirus e strano intreccio tra coop e Prefettura, int… - LegaSalvini : Matteo Salvini a processo per la Gregoretti, lo sfogo di un siciliano: 'Siete dei parassiti, era l'unico che ci dif… - LegaSalvini : Matteo Salvini a Stasera Italia: 'Il governo insegue gli italiani e lascia liberi i migranti positivi al coronaviru… - ESLTitich : RT @JigginoRuss: Oggi 15 agosto la notizia della positività al covid19 del cuoco che preparava i pasti per le 600 persone migranti segregat… - psicoabile : RT @GeMa7799: Migranti in fuga col coronavirus, il poliziotto rivela. 'L'ordine è non fermarli. La priorità è far guadagnare la macchina de… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti coronavirus Coronavirus, cinque nuovi positivi: 4 migranti e un sardo rientrato dalla Spagna La Nuova Sardegna Fiumicino, scattano test per chi rientra da Croazia, Spagna, Malta, Grecia. Salgono i contagi

A Fiumicino scattano i test per chi rientra dai paesi a rischio: previsti 2mila arrivi da Croazia Spagna Malta e Grecia. 629 nuovi casi, contagi in aumento. Speranza: dati preoccupanti, i giovani usin ...

Migranti, botte e insulti ai poliziotti a Treviso. L'ex caserma focolaio di coronavirus: "Livello di guardia superato"

Il sindaco di Treviso Mario Conte chiede i danni al premier e intanto la polizia si ribella: situazione ormai fuori controllo alla ex Caserma Serena, nella città veneta, dove i migranti ospitati da se ...

A Fiumicino scattano i test per chi rientra dai paesi a rischio: previsti 2mila arrivi da Croazia Spagna Malta e Grecia. 629 nuovi casi, contagi in aumento. Speranza: dati preoccupanti, i giovani usin ...Il sindaco di Treviso Mario Conte chiede i danni al premier e intanto la polizia si ribella: situazione ormai fuori controllo alla ex Caserma Serena, nella città veneta, dove i migranti ospitati da se ...