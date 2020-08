Inter-Shakhtar, Conte vuole un posto in finale: “la parola paura non fa parte del nostro vocabolario” (Di domenica 16 agosto 2020) Vigilia di Europa League per l’Inter, che domani se la vedrà con lo Shakhtar Donetsk in semifinale. Dean Mouhtaropoulos/Getty ImagesUna partita complicata per i nerazzurri, considerando la forza dell’avversario, ma che non spaventa affatto Antonio Conte, convinto come la sua squadra abbia le possibilità di andare in finale: “sarà una partita difficile, lo Shakhtar Donetsk ha ottime qualità ed è una squadra veloce. Ma c’è tanto entusiasmo quando devi affrontare sfide come questa, abbiamo lavorato tanto per essere qui oggi. Non dovremo commettere errori, se vogliamo andare in finale. Onoreremo anche questa competizione e siamo Contenti della presenza del presidente Zhang, sentire la ... Leggi su sportfair

