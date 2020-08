In calo i contagi in Italia, governo e Regioni decidono se chiudere le discoteche (Di domenica 16 agosto 2020) I nuovi casi di contagio da coronavirus registrati oggi in Italia sono stati 479 che portano a un totale di 253.915. Ieri erano stati 629. Al primo posto il Veneto con 78 casi, seguito da Lazio (68) e Lombardia (61). Per quanto riguarda i ricoveri se ne registra uno in più in Terapia Intensiva (56 totali) e 23 in più nei reparti Covid (787 in tutto). Stabile il numero delle vittime: 4 come nella giornata di ieri Da registrare però un minor numero di tamponi effettuati: 36.807 oggi contro i 53.123 di ieri. In totale il numero dei test fatti sale così a 7.557.417. Tra dimessi e guariti sono stati oggi 146 per un totale di 203.640. Il numero complessivo delle vittime, con le 4 odierne, arriva a 35.392. In isolamento domiciliare restano infine 13.587 persone. È' iniziata la riunione tra il ... Leggi su agi

Agenzia_Ansa : #Covid_19 Nuovi contagi in calo, +479 sono 150 in meno rispetto a ieri. Quattro le vittime. Sono stati effettuati… - Agenzia_Ansa : #Covid_19 sono tre le regioni senza casi, #Basilicata, #Molise e #ValledAosta. In testa invece per numero di casi… - repubblica : Coronavirus nel mondo, 70 milioni di test negli Usa. Trump: 'Contagi in calo' [aggiornamento delle 07:44] - _daniele_33 : Trovo parecchio confondenti i titoli sensazionalistici del tipo 'Contagi in calo/in aumento' quando prendono in con… - valy_s : RT @Hollywood241077: @valy_s Ho sentito per caso un tg e naturalmente, invece di soffermarsi sui contagi in calo, si sono messi a parlare d… -