Hamilton: 'Ammirato dalla mia Mercedes: una gara incredibile' (Di domenica 16 agosto 2020) Lewis Hamilton è euforico dopo il successo nel GP di Spagna di F.1 , condotto in testa dall'inizio alla fine, che ne conferma la leadership in vetta alla classifica del mondiale di F.1. L'inglese ... Leggi su gazzetta

Ero davvero ammirato da quello che riusciva a fare questa ... Sono riuscito a spingere dall'inizio alla fine". Così Lewis Hamilton ha commentato il successo odierno in Catalogna, quarto ...Tutto come previsto. Lewis Hamilton vince il GP di Spagna, sesto round del Mondiale 2020 di F1 e ottiene la quarta vittoria stagionale, la quinta sul tracciato catalano e la n.88 in carriera a -3 dal ...