Formula 2, GP Spagna 2020: risultati, ordine di arrivo e classifica piloti dopo gara 2 (Di domenica 16 agosto 2020) gara 2 del Gran Premio di Spagna è di Drugovich. Nella gara domenicale della Formula 2 è Felipe Drugovich ad aggiudicarsi la battaglia sul Circuit de Catalunya appena davanti all’italiano Luca Ghiotto. Terzo gradino del podio per Mick Schumacher che precede Tsunoda, a punti anche Matsushita, Mazepin, Piquet e Lundgaard. Solamente tredicesimo Shwartzman. ordine DI arrivo GRAN PREMIO DI Spagna gara 2 (Formula 2) Drugovich Ghiotto Schumacher Tsunoda Matsushita Mazepin Piquet Lundgaard Ilott Deletraz Ticktum Nissany Shwartzman Zhou Armstrong Markelov classifica piloti AGGIORNATA dopo GRAN PREMIO DI Spagna gara 2 Ilott 120 Shwartzman ... Leggi su sportface

Formula 1, il racconto del GP di Spagna: Hamilton in pole position, Ferrari chiamata alla rimonta. BARCELLONA (SPAGNA) – Formula 1, alle 15.10 il GP di Spagna. Hamilton parte in pole position davanti ...Andrà in scena oggi 16 agosto la sesta gara di Formula 1 con il GP Spagna 2020 che si correrà nel pomeriggio. Prima di scoprire le informazioni utili su dove e quando poter vedere la sfida sulle monop ...