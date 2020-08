Formula 1, l’ennesima frecciata di Binotto a Vettel: “il suo parere non conta? So perché la pensa così” (Di domenica 16 agosto 2020) Ennesimo week-end da dimenticare per la Ferrari, che porta a casa dalla Spagna solo un anonimo setto posto conquistato da Vettel, incassando poi il ritiro di Leclerc per un problema elettrico. Charles Coates/Getty ImagesUn’altra gara negativa che non può che lasciare l’amaro in bocca a Mattia Binotto, intervenuto ai microfoni di Sky Sport per valutare quanto accaduto a Barcellona: “dopo ogni week-end c’è sempre qualcosa da migliorare, sapevamo che questa pista sarebbe stata difficile per noi, lo avevamo visto anche durante i test. Oggi però credo che la vettura avrebbe potuto ottenere il quarto posto, che è secondo me il potenziale della macchina. Partire noni e undicesimi ha compromesso la nostra gara, siamo convinti che il potenziale è superiore al settimo posto, il ritmo in gara era ... Leggi su sportfair

