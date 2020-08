Coronavirus, scendono i contagi (+479) ma con 16mila tamponi in meno. Ancora 4 vittime. Veneto e Lazio in testa per numero di nuovi casi – Il Bollettino della protezione civile (Di domenica 16 agosto 2020) Il Bollettino del 16 agosto Dopo giorni in cui i contagi di Coronavirus aumentavano minacciosamente – ieri i nuovi contagi erano 629, il giorno prima 574 – oggi tornano a scendere: secondo gli ultimi dati forniti dalla protezione civile e dal Ministero della Salute i nuovi infetti sono in totale +479, per un totale di 253.915. Ma diminuiscono anche i tamponi: ieri erano +53.123, oggi sono +36.807, ovvero 16.316 in meno. Il Veneto supera la Lombardia per numero totale di contagi: 78 contro 61. Per la prima volta, anche nel Lazio si registrano più casi della ... Leggi su open.online

