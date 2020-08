Coronavirus, discoteche di tutta Italia verso la chiusura (Di domenica 16 agosto 2020) ROMA - Le Regioni dovranno adeguarsi al dpcm del 7 agosto scorso che recita: " Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso ". Leggi su corrieredellosport

NicolaPorro : Pressing sulle #regioni per la stretta su #movida e #discoteche, #tamponi, #quarantena e #test rapidi per chi rient… - Agenzia_Ansa : Stretta sulle discoteche, metà capienza e con le mascherine #Coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in #Spagna chiudono le discoteche, restrizioni nei bar. Il governo spagnolo ha disposto il divieto di… - notizieoggi24 : Coronavirus, discoteche verso la chiusura in tutta Italia. Incontro Stato-Regioni alle 16 #Coronavirus - GiancarloDeRisi : #Coronavirus: contagi ancora in salita, 629. Quattro le vittime. Speranza vuole bloccare le discoteche: allarma l'a… -