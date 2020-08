Chiusura discoteche, arriva la decisione: accordo tra Governo e Regioni (Di domenica 16 agosto 2020) L’Esecutivo ha compiuto un passo in più verso la Chiusura di discoteche, sale da ballo e qualunque altro locale nel quale possono tenersi serate danzanti. Dopo le discussioni dei giorni passati – e le polemiche delle ultime ore – il Governo ha deciso di passare ai fatti. Nel corso di una teleconferenza, la delegazione governativa (composta dal ministro della Salute Speranza, il ministro agli Affari Regionali Boccia e il ministro allo Sviluppo Economico Patuanelli) ha esplicitamente richiesto ai rappresentanti della Conferenza delle Regioni (Stefano Bonaccini, Luca Zaia, Alberto Cirio, Donato Toma, Giovanni Toti e Massimiliano Fedriga) di disporre la Chiusura delle discoteche a partire dalla giornata di domani. Il Governo, infatti, non intende ... Leggi su quifinanza

Pinucciosono : Certo che pensare alla chiusura delle discoteche dopo le serate di ferragosto è un modello di prevenzione innovativo - repubblica : Discoteche verso la chiusura in tutta Italia. Il governo convoca le Regioni per le 16 [di ALESSANDRA ZINITI] [aggio… - IlContiAndrea : Dopo #Ferragosto tutti magicamente anti #Covid_19 e #discoteche E che caso! - _GrayDorian : @lorepregliasco Non so, ma dopo la chiusura delle #discoteche il 16 agosto mi aspetto la chiusura dei presepi viventi il 16 gennaio. - ENAPETRUZZIELLO : RT @ziotuit: Purio so favorevole alla chiusura delle discoteche ma solamente co tutte le persone dentro -