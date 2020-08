Traffico Roma del 15-08-2020 ore 12:30 (Di sabato 15 agosto 2020) Luceverde Roma mentre varati dalla redazione in studio Daniele guerrisi Traffico ancora sostenuto su tutti i principali percorsi autostradali in uscita dalla capitale ci sono in colonna a tratti sulla Roma-firenze tra Magliano Sabina e Orte verso Firenze code di 8 chilometri sulla Roma L’Aquila da Settecamini fino a Castel Madama verso Teramo trafficate anche tutte le principali vie consolari sempre in uscita da Roma sulla Salaria code l’altezza di Passo Corese in direzione di Fara in Sabina analoga situazione sulla via Tiburtina altezza di Tivoli mentre sulla Pontina è un incidente a provocare incolonnamenti dal raccordo a Castel di Decima verso Latina in piazza San Pietro in pieno svolgimento la recita della preghiera dell’angelus la conseguente benedizione Apostolica di ... Leggi su romadailynews

CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Firenze Sud (Km 300,9) e A1 Svincolo… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Monte San Savino (Km 371,6) e A1 Svincolo… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine code causa traffico intenso tra Svincolo Magliano Sabina (Km 501,6) e A1 Svincolo Orte (Km 49… - TrafficoA : A1 - Firenze-Incisa - Traffico Rallentato A1 Firenze-Roma Traffico Rallentato tra Firenze sud e Incisa - Reggello per traffico ... - TrafficoA : A24 - Roma-Tivoli - Coda A24 Roma-Teramo Coda di 4 km tra Innesto Complanare A24 e Nodo A24/A1 Milano-Napoli per Traffico Conge... -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 15-08-2020 ore 08:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews