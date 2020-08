Rivolta nel centro per i rimpatri di Gradisca: migranti tentano la fuga. Ferito un carabiniere (Di sabato 15 agosto 2020) Francesca Galici Un carabiniere è rimasto Ferito alla testa per sedare la Rivolta nel Cpr di Gradisca, dove un gruppo di migranti in attesa di rimpatrio si è ribellato. Diversi incendi nella struttura per coprire il tentativo di fuga Ancora una Rivolta, ancora disordini, nei centri che ospitano i migranti nel Paese. L'ultimo caso si registra ieri nel centro permanenza per i rimpatri di Gradisca d'Isonzo, in provincia di Gorizia, dove un gruppo di migranti detenuti in attesa di rimpatrio ha cercato di scappare dall'ex caserma Polonio dopo aver incendiato suppellettili, arredi e abbigliamento. Stando alle cronache locali, un ... Leggi su ilgiornale

