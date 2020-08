Reddito di Cittadinanza, 4.680 euro subito per chi apre partita Iva? (Di sabato 15 agosto 2020) Come ci è stato tante volte ripetuto il Reddito di Cittadinanza non è stato pensato come un sussidio per chi non lavora, ma come uno strumento di stimolo per chi cerca un impiego stabile. Reddito di Cittadinanza in una unica soluzione In questa ottica nel D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, in cui è contenuta tutta la normatIva e le modalità di attuazione del Reddito di Cittadinanza, è stato previsto nell’art.8 al comma 4, la possibilità di richiedere la liquidazione di sei mensilità in una unica volta per chi decide di aprire partita Iva e intraprendere una attività in proprio. Come si può leggere nell’Art. 8. Incentivi per l’impresa e ... Leggi su pensioniefisco

