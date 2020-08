L’ultima dei “terroristi” del virus: guerra alle discoteche (Di sabato 15 agosto 2020) 00:00 Il solito Corriere Della Sera riesce a titolare: “su i contagi ma si balla” e riesce a scrivere come al solito la fake news per la quale i contagiati sono anche i malati. 03:10 La surreale audizione di Tridico sui bonus dei furbetti in parlamento. 04:40 Il movimento cinque stelle è diventato una corrente del partito democratico mentre Berlusconi dice no al governissimo in un’intervista a Sallusti. 6:04 Flop della regolamentazione delle badanti mentre Landini ha un’idea geniale: tassare gli aumenti sui nuovi contratti. Da applausi! 07:30 Vittorio Feltri ci va giù duro sui giornali che rappresentano un fenomeno rivoltante e che ieri non hanno praticamente dato conto delle indagini sul governo. 09:26 Una pagina intera scritta divinamente da Farina per il suo infarto che l’ha colpito proprio il sabato di Ferragosto. 11:40 Le ... Leggi su nicolaporro

